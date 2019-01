Il primo bikini 2019! Melissa Satta bollente sulle spiagge di Dubai

L'ex velina e lo scatto in bikini al mare, la moglie di Kevin Prince Boateng ha scatenato i tanti follower su Instagram che hanno invaso la bacheca della bellissima 38enne. Melissa Satta al mare in forma smagliante e pioggia di complimenti su Instagram. Melissa Satta è una delle donne dello spettacolo più amate dai tifosi di calcio italiani.pare sia in crisi con suo maritoanche se non c'è ancora niente di ufficiale sulla loro presunta rottura: "".

Questa sua affermazione ha fatto insospettire tutti gli amanti del gossip che non hanno perso tempo per prendere informazioni sulla coppia. I due, però, non si sono mostrati insieme nelle feste di Natale e questo fa presupporre come la coppia sia realmente in una pausa di riflessione. Inoltre, la bella Melissa ha dovuto subire la fake news della sua morte su Wikipedia, avvenuta lo scorso 27 dicembre. Tutti i verbi della prima sezione della sua biografia, infatti, sarebbero stati cambiati e sostituiti da verbi in forma passata. Wikipedia si è subito accorta della cosa ed ha modificato il tutto compresa la data della presunta morte.

Nel frattempo, però, forse per dimenticare un finale di 2018 un po' amaro, la 32enne sarda ha pensato bene di godersi le vacanze al mare con il suo ultimo scatto in bikini - potremo dire il primo del 2019 - ha mandato in tilt i suoi tantissimi follower su Instagram che hanno invaso di commenti la sua bacheca.