La vita è finita! Michael Schumacher su una sedia a rotelle, la terrificante notizia

Il campioneil 3 gennaio compirà 50 anni, 5 dei quali angoscianti dopo l'incidente sugli sci che gli ha cambiato totalmente la vita. Il giornalista Benny Casadei Lucchi parla ai tifosi della Ferrari e a tutti gli appassionati di Schumi ... Michael, scrive sul, "".

Poi continua : "Sono ormai quasi 4 anni e mezzo che il dio dei motori sta su una sedia rotelle, respirando autonomamente, ma senza aver mai dato la certezza di comprendere ciò che gli accade attorno". Ad oggi, la situazione non è chiara. "Alla domanda come sta oggi Schumacher non c'è una risposta breve", si legge in un lungo articolo sulla Bild. Nel testo si aggiunge, comunque, che il campione della Ferrari non è più in pericolo di vita. "Ma c'è una ragione perché Schumacher dall'incidente di cinque anni fa non è più potuto apparire in pubblico", continua il tabloid, lasciando un inquietante alone di mistero.

La Bild dà conto dell'opinione di un neurobiologo del Max-Plank Institut, Tobias Bonhoffer, secondo il quale "in generale la rottura del tessuto nervoso nel cervello o del midollo spinale non sono riparabili. Questa è la differenza con tutti gli altri tessuti umani, come per esempio la pelle o il fegato le cui cellule si rigenerano" e se in alcuni casi di incidente alcune cellule sostituiscono il lavoro di quelle danneggiate "nel caso di un serio danneggiamento del cervello, come quello che apparentemente è accaduto a Schumacher, non ci sufficienti cellule nervose a disposizione che possano svolgere il lavoro delle altre". Purtroppo nessuna speranza per un miglioramento di Schumacher.