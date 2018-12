Marijuana agli invitati! La strana indiscrezione sul matrimonio di Meghan Markle

Ilsi era svolto ined era durato pochi minuti, subito dopo gli ospiti si erano scatenati tra balli e alcol. Qui la rivelazione, laavrebbe deciso di regalare agli invitatidurante il ricevimento: "

Il rapporto tra Meghan Markle e il padre Thomas continua a far discutere. Le nuove affermazioni sul passato della duchessa di Sussex potrebbero creare non pochi problemi e imbarazzi. Mentre la moglie di Harry è incinta del suo primo figlio, alle prese con numerosi attacchi della stampa, suo padre ha rilasciato una nuova intervista al Sun. In questa occasione è tornato a parlare delle prime nozze di Meghan, avvenute nel 2011 con il produttore Trevor Engelson.

Il matrimonio si era svolto in Giamaica ed era durato pochi minuti, subito dopo gli ospiti si erano scatenati tra balli e alcol. Qui la rivelazione, Meghan avrebbe deciso di regalare agli invitati piccole dosi di marijuana durante il ricevimento: “Aveva pianificato tutto nei minimi dettagli. È illegale, ma non è un grosso problema in Giamaica, è quasi una consuetudine laggiù. Non fumo erba e per quanto ne sappia, nemmeno lei”.

Una persona presente al matrimonio ha descritto la futura duchessa come eccitata per la sorpresa fatta ai suoi invitati ma, appunto, non interessata a fumare: “Non era proprio cosa sua. Trevor e i suoi amici sembravano avere molta più esperienza. Lei sembrava proprio non avere idea di come si fumasse”. Dalla casa reale, ovviamente, nessun commento.

Meghan Markle non parla più con il padre Thomas dal 19 maggio scorso, data in cui la Markle ha sposato Harry, tutta colpa delle foto vendute ai tabloid dall’uomo e dalle dichiarazioni imbarazzanti e private rilasciate in seguito.