Belen Rodriguez è la più amata! I vip italiani su Instagram

Per l’il social network dove gli internauti preferiscono seguire le vite private e professionali dei vip italiani... “”.

Il podio dei vip dello spettacolo più popolari sul social network fotografico vede la conferma di Belen Rodriguez, Ruggero Pasquarelli e Fedez. Tutti e tre nell’ultimo anno sono riusciti a superare il tetto dei 7 milioni di seguaci, ma è il rapper a crescere di più con 2,7 milioni di nuovi follower. Irrompe in Top 10 Elettra Lamborghini, che aumentando il suo seguito di 1,8 milioni scala ben 8 posizioni e si piazza al 5° posto ormai vicina ai 3,8 milioni di follower di Alessia Marcuzzi, quarta. Per farle posto scendono in tre di un gradino: Stefano De Martino, Melissa Satta e Cecilia Rodriguez. Stabile Emma Marrone in nona posizione, mentre Michelle Hunziker conquista la decima piazza.

In salita molti altri nomi vecchi e nuovi della musica italiana, da Laura Pausini (13°, +8) ad Alessandra Amoroso (14°, +4), da Sfera Ebbasta (15°, +21) a Ghali (20°, +5). E poi Salmo, Annalisa, Gemitaiz e Tiziano Ferro. Tra i personaggi televisivi, l’Osservatorio Social Vip registra invece il boom di Giulia De Lellis (11°, +1), Pio e Amedeo (26°, +59) e Nadia Toffa (32°, +103). New entry direttamente in 22° posizione Monica Bellucci. Molto bene anche Clio Zammatteo, Antonino Cannavacciuolo, Simona Ventura, Luca Onestini e Vanessa Incontrada.

Federica Nargi e Lodovica Comello scivolano fuori dalla Top 10. Giù di varie posizioni anche J Ax, Andrea Damante, Elisabetta Canalis, Beatrice Valli, Frank Matano, Francesco Monte ed Elena Santarelli. Più indietro, in calo a sorpresa anche Fabio Rovazzi, Luca Argentero e Marco Mengoni.