Avevo 13 anni, ho subito molestie! La drammatica confessione di Paola Turci

E' finita questa stagione il ciclo die nell’ultima puntata di stasera venerdì 28 dicembre alle 22:45 suldi Discovery Italia,confessa per la prima volta un episodio drammatico della sua vita. “”.

“Nel 2005 esce l'album 'Tra i fuochi in mezzo al cielo' che contiene una canzone molto delicata 'Fiori di giardino' che racconta un abuso sessuale. Le posso chiedere perché ha sentito l'esigenza di affrontare questo tema in una canzone?”, chiede la conduttrice Francesca Fagnani alla cantante : “Perché in quel periodo facevo analisi, dico la verità eh, facevo analisi e ho tirato fuori quello che avevo sepolto negli anni, insomma. E quella storia mi riguarda”. La Fagnani ha domandato alla Turci se avesse mai avuto modo di rivedere la persona di cui è stata vittima: "Certo, l'ho incontrata nel tempo, è morta perché era già grande. Non mi ha mai detto niente… anche da parte di chi commette la molestia, c'è la rimozione".