Amici 2019 : il cast del serale, due noti cantanti come probabili giudici, tutte le anticipazioni

I giudici del Serale dipotrebbero riservare molte sorprese, come del resto accade ogni anno visto che Maria De Filippi riesce sempre a trovare dei nomi eccellenti per la sua giuria. Pronte tante novità per ilpiù longevo della televisione italiana, il fortunato programma condotto e ideato da, la cui stagione pomeridiana 2018/19 è già cominciata il 17 novembre scorso.

Per l'appuntamento con il serale della 14a edizione, ci saranno diverse sorprese tra cui un un possibile trasferimento di messa in onda, dal consueto appuntamento di sabato alla domenica, sempre in prima serata su Canale 5.

' anticipa il cast della commissione esterna. In veste di giudici, potrebbero esserci due noti cantanti:, quest'ultima già giudice di Amici nell'edizione 2015/2016. Entrambi hanno partecipato di recente alla prima edizione del talent musicale in onda su Rai1 in qualità di giudici "Ora o mai più", condotto da Amadeus e vinto dalla cantante Elisa, supportata proprio da Masini.Il pomeridiano di Amici tornerà in onda a partire da sabato 12 gennaio 2019, nella consueta fascia pomeridiana, in diretta su Canale 5.