Vermi nel pollo al fast food! In Australia Kfc sotto accusa

Siamo in un punto venditain Australia, dove una cliente,avrebbe trovato un verme nel pollo. Disgustata, ha scattato la foto e ha pubblicato tutto sul suo profilodenunciando l'accaduto. Nel mirino è finita KFC, che - dal canto suo - ha sottolineato l'impegno a prendere sul serio la questione.

Il gigante del fast food le ha chiesto di condividere tutti i dettagli del pezzo di pollo con il loro team di assistenza clienti tramite un modulo online. In una dichiarazione rilasciata a news.com.au, un portavoce del colosso dei fast food ha detto che "è improbabile che questa situazione sia avvenuta prima dell'acquisto", dunque ha invitato i clienti a proteggere il loro cibo dall'ambiente esterno.

In Australia, infatti, in questo momento è piena estate per cui il caldo viene ritenuto il maggior responsabile di episodi simili. Sarà...