Trova portafoglio con 180 euro e lo consegna alla Polizia Locale ... l'onesto migrante di Bologna

Sabato mattina - mentre il giovane stava raggiungendo il banco del mercato della Piazzola dove lavora come commesso - il 29enne del Pakistan in Italia da un anno, all’altezza di via Galliera ha notato a terra un portafoglio in pelle. Giunto in Piazzola lo ha consegnato agli agenti della pattuglia della Polizia Locale in servizio nella zona del mercato.A loro volta gli agenti hanno avvisato il proprietario, un 31enne italiano, al quale il portafoglio è stato restituito domenica mattina. Il proprietario è stato felice del ritrovamento e si è detto molto grato.