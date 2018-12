Ucciso da una stufa a legna! Morto l'attore de I Cento Passi Giovanni Martorana

È morto Giovanni Martorana, attore palermitano di 53 anni. L'attore è statonella sua casa di contrada Pezzingoli, a Monreale (Palermo).era conosciuto con il soprannome di "" ed è morto a causa dei fumi letali che ha rilasciato la suanell'appartamento di Palermo.

Era morto da almeno due giorni secondo gli inquirenti intervenuti, è stato trovato riverso a terra all'età di 53 anni nel suo appartamento palermitano. Il suo nome aveva iniziato a girare grazie alle importanti collaborazioni con registi come Marco Tuttlio Giordana e Giuseppe Tornatore. Nonostante la sua formazione teatrale era riuscito ad imporsi anche nel mondo del cinema con la partecipazione in film cult come I Cento Passi, oppure La Meglio Gioventù entrambi di Giordana. Ancora, la sua partecipazione al film di Giuseppe Tornatore Baaria oppure ancora in Malèna. Ultimamente aveva cercato la strada anche nelle fiction tv recitando vicino a Vincent Spano in L'Onore e il Rispetto.

Palermo Today lo definisce "Un volto di una Palermo che non tornerà più", ed è stata proprio la testata online a darne la notizia. Nel film di Marco Tullio Giordana I Cento Passi aveva interpretato uno degli amici di Peppino Impastato (Luigi Lo Cascio). Nel 2010 aveva recitato nella serie televisiva "Squadra antimafia - Palermo oggi", e due anni prima nel film tv L'ultimo padrino, con la regia di Marco Risi (2008).