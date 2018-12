Volontari della Fraternita di Misericordia consegna doni ai bimbi dell’Opa e della Pediatria del Noa di Massa

Un vero e proprio “” di volontari dellaoltre 60 persone coordinate dal CommissarioBruno Ciuffi ha letteralmente “preso d’assalto” ieri pomeriggio ladegenzadel terzo piano dell’Ospedale del Cuore, ilmeglio noto. Un babbo natale volontario della FraternitaSergio Pedrinzani affiancato da Annalisa Tamantini coordinatricedei volontari e dal factotum Marco Mosti (tanto per citarne alcuni)hanno consegnato ai piccoli degente artistici regali venuti in donoalla Misericordia da Andrea Musso manager del grande Conad diTerrarossa in Lunigiana soddisfatto per le giornata di prevenzioneed anche per le attività sociali fatte anche dalla Misericordia diMassa.

Presente Francesco Mandorli volontario per il Gruppo deglispecialisti che hanno effettuato le molte Giornate di prevenzione ein questo trascorso 2018. Felici le mamme dei piccoli degentiquando hanno ricevuto i magnifici doni e non sono mancatimomenti di vera commozione. Subito dopo il nutrito gruppo, dopoavere ringraziato il personale presente in degenza per la signorilitàcon cui ha accolto i volontari ed il Commissario della MisericordiaCiuffi, si è recato alla Pediatria dell’Ospedale delle Apuane edanche li ha consegnato regali ai piccoli degenti.

“Siamo soddisfattidi questa giornata ha detto il Commissario Ciuffi , in pratica coronala sensibile attività di svariati settori che ho svolto assieme a tutti imiei volontari che sono numerosi in questo anno. Prendo lo spuntoanche per ringraziare di nuovo il Gruppo di specialisti che hannoeffettuato le molteplici giornate di prevenzione nonchè il direttoresanitario e responsabile scientifico degli eventi dottoressa MariaLaura Valcelli.

Ma non ci fermiamo qui e per il momento nonaggiungo altro se non per augurare a tutta la collettività, alleautorità del nostro comprensorio, al nostro Sindaco e Giuntacomunale, al Presidente della Provincia alla stampa, nostri i piùsentiti auguri di Buone Feste”.