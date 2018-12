Salvata dalla figlia di 9 anni! Cerca di strangolare la moglie con un cavo elettrico

Ha tentato di strangolare la moglie con un cavo elettrico, ma la figlia lo ha fermato. È successo a Lattarico, in provincia di Cosenza, dove una bimba di 9 anni ha impedito al padre 63enne di uccidere sua madre al culmine di una lite tra i genitori scoppiata nella loro abitazione. E' stato sorpreso da sua figlia, di soli 9 anni, che ha cominciato ad urlare lanciando l'allarme e convincendolo a fermarsi, mentre la donna giaceva quasi morente sul pavimento della loro abitazione.

Così un uomo di 63 anni è finito in manette con l'accusa di tentato omicidio. E' successo a Cosenza lo scorso giovedì mattina. L'aggressore si è poi presentato spontaneamente alla caserma dei carabinieri di Lattarico e della compagnia di Rende confessando di aver fatto "qualcosa di grave".

Dopo essersi tranquillizzato, ha raccontato ai militari di aver tentato di strangolare la moglie. A quel punto le forze dell'ordine si sono recate sul luogo della tragedia, trovando la donna quasi agonizzante e in stato di shock distesa sul pavimento con accanto la figlia che cercava di curarla.

A quanto pare, il 63enne avrebbe provato a uccidere la moglie al culmine dell'ennesimo litigio nato per futili motivi, fermato, a quanto lui stesso ha confessato, solo dall'arrivo e dal pianto della figlia. Mentre la vittima è stata trasferita in ospedale per tutte le cure del caso, all'uomo è stato convalidato nella mattinata di oggi, domenica 23 dicembre, il fermo dal gip di Cosenza che ha anche disposto il trasferimento in carcere.