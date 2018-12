Ho un tumore al cervello! Francesco Chiofalo di Temptation Island sta male

Le drammatiche parole sudel 29enne romano Francesco Chiofalo, ex concorrente di: "".

La tragica scoperta dopo un incidente stradale: "Sono andato al pronto soccorso per farmi refertare, avevo un labbro gonfio e avevo preso una botta in testa, niente di grave". Poi la telefonata del dottore e la notizia terribile: "Nel tuo cervello abbiamo trovato una macchia molto grossa, tu ne sapevi qualcosa? Non sapevo nemmeno di cosa stesse parlando, non sapevo niente. Fanno ulteriori esami, risonanza magnetica e quant'altro e scoprono che quella macchia che ho in testa è un tumore. Un tumore al cervello del diametro di 5 centimetri, enorme, grosso come una caz*** di palla da biliardo".

Il ragazzo dovrà subire un'intervento dopo l'Epifania ed è chiaramente preoccupato : "Dopo le feste dovrò sottopormi a un'operazione. I dottori mi hanno detto che durerà 18 ore. Dopo le 10 ore è considerato un intervento pericoloso, ha l'80% di rischi di cecità, paralisi, demenza. La dovrò fare intorno al 7 o al 10 di gennaio. È inutile dire che sono inc***, col mondo. Perché proprio io. Questa volta sono fott***, la devo fare per forza. Per quanto sia pericolosa non ho un'alternativa".

Poi Francesco Chiofalo ha mostrato le immagini del tumore rilevato dalla risonanza magnetica. Il personal trainer ha trovato conforto nella solidarietà della Rete.