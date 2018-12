Incendio in casa Arezzo, 2 morti e 2 feriti

Due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite, sembra in modo non grave, nell', una frazione di Monterchi (Arezzo). I morti sono due anziani mentre due donne, di 27 e 56 anni, sono state trasportate all'ospedale di Sansepolcro in codice giallo. È successo intorno alle 4,40. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, l'automedica e le ambulanze del 118 e carabinieri. Per i due anziani i soccorsi sono stati inutili. Ancora da chiarire le origini del rogo.