Non mi accorgevo di nulla! Il dettaglio bollente Lory Del Santo

Dopo il Grande Fratello Vip, su Rai Radio 1 parla dei suoi vecchi amori e sopratutto della storia col miliardario saudita, una liason tutta sfarzo e ricchezza : "".

Tanto lusso e benessere ma la Del Santo si fa una strana domanda : "Sì, ma ad oggi non ho ancora capito una cosa in quei sei mesi di relazione: se abbiamo 'consumato' oppure no". E poi approfondisce : "Lui arrivava in accappatoio nella mia suite mentre io ero sul letto. Si avvicinava, si appiccicava un attimo, si alzava e andava in bagno. Ma io non sentivo nulla e non vedevo nulla...Secondo me faceva finta, voleva solo passare del tempo e guardare una brava ragazza. Ma in sostanza con lui non ho mai visto qualcosa...che sia stata messa dentro, ecco".