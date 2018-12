Da Kate a Meghan! ecco chi c'era al pranzo di Natale dalla Regina

Le duchessemangiano il panettone insieme! Nonostante le voci di crisi in famiglia tra le due cognate, la moglie die quella disi sono ritrovati insieme sorridenti e felici al pranzo di Natale della Regina a. Le duchesse hanno scelto lo stesso dress code: abiti riciclati! L'una con una abito rosa pesca sfoggiato ben sette anni prima, l'altra un floreale indossato due anni fa.

Il principe William alla guida dell'auto con la famiglia a bordo sorride, la moglie accanto è incantevole come sempre e dietro si scorgono George (con il broncio forse proprio in vista della reunion di famiglia), Charlotte e la loro tata. Non si scorge il piccolo Louis. Arrivano da soli felici come non mai il duca e la duchessa di Sussex, con tanti pacchettini da scartare.

C'erano anche Carlo d'Inghilterra con la moglie Camilla, il principe Filippo, Peter Philips e Autumn Kelly con le cuginette Savannah e Isla. Il clima pare disteso e i rumors delle ultime settimane sulle divisioni natalizie sembrano svaniti. Non resta che attendere il giorno di natale per scoprire se Meghan e Kate si ritroveranno insieme a Sandringham, nel Norfolk.