La piccola Lauren lasciata morire di fame in mezzo a scarafaggi, pulci e pidocchi

Bambina di 2 anni lasciata morire di fame: “”. Scoperta raccapricciante in un appartamento di, in Scozia. La piccolaaveva 2 anni quando è morta lasciata morire dalla madre,, 38 anni, e dalla sua compagna,, di 37, entrambe disoccupate. La loro figlia è morta di fame mentre viveva in condizioni che un detective ha definito “”... è stata lasciata morire di fame mentre intorno a lei si muovevano scarafaggi, pulci e pidocchi.

Il procuratore Bill McVicar in aula. “La cucina era così piena di sacchi di spazzatura che quasi non c’era spazio per muoversi. C’erano numerosi cartoni vuoti di cibo in scatola e tante mosche. I noodles sembravano essere la dieta di base della famiglia”.

Margaret e Sweeney hanno chiamato i soccorsi solo quando hanno visto la piccola priva di sensi. E' morta poco dopo in ospedale. Stando al racconto dei paramedici intervenuti in quell’appartamento, Lauren era denutrita, sporca e aveva un pannolino fradicio. La madre ha detto che Lauren era affetta da un virus, ma l’autopsia ha rivelato che la piccola era semplicemente vittima di una grave negligenza. “L’effetto più significativo della mancata fornitura di una dieta corretta è la malnutrizione di Lauren che ha causato le complicazioni che hanno portato alla sua morte” ha aggiunto il procuratore.

La due aguzzine sono sotto processo anche per negligenza e malnutrizione di altri due minori, che al contrario di Lauren sono sopravvissuti – “non ha accettato alcuna responsabilità per i loro fallimenti nella genitorialità di base. Ha detto di non avere alcun senso di colpa per la morte di Lauren”, ha concluso il procuratore. Le due donne saranno condannate nel corso della prossima udienza che si terrà nel 2019.