Stava solo abbaiando! Poliziotto spara e uccide il cane di un senzatetto

Quasi 200 persone si sono radunate mercoledì in, fuori dal municipio di, per chiedere un'indagine su un poliziotto che martedì ha sparato e ucciso un cane in strada. L’agente si è giustificato dicendo che l'animale lo stava attaccando, ma diversi testimoni avrebbero detto che il cane stava solo abbaiando per “difendere” il suo, un giovane. La manifestazione di protesta di mercoledì è stata convocata dal Pacma, un partito animalista spagnolo che chiede al sindaco di Barcellona di indagare appunto su quanto accaduto.

Il cane, una femmina meticcio che si chiamava Sota, è stato ucciso nel quartiere di Sants. In un video si vede l'animale ancora scodinzolare a terra ormai in fin di vita. Una scena dura, che ha scatenato una protesta anche sui social, dove in tanti hanno twittato con l'hashtag #JusticeForSota e #JusticiaParaSota. “Barcellona ama gli animali e non vogliamo che incidenti come questo accadano di nuovo”, ha dichiarato il sindaco Ada Colau.

La versione dei poliziotti e quella dei testimoni – Secondo la versione della polizia, due agenti avrebbero raggiunto un venditore ambulante per dirgli di rispettare il regolamento municipale riguardo il suo cane. Il giovane, che sarebbe appunto un senzatetto, avrebbe avuto un “atteggiamento conflittuale” con gli agenti e si sarebbe rifiutato di legare l’animale. La polizia ha quindi detto che il cane ha attaccato uno degli ufficiali, mordendogli la mano. Il suo padrone non sarebbe stato in grado di controllarla e la cagnolina avrebbe tentato nuovamente di attaccare il poliziotto che a quel punto avrebbe usato la sua arma di servizio sparandole alla testa. Testimoni oculari hanno fornito una versione diversa dell’incidente e alcuni hanno detto che il cane non aveva attaccato il poliziotto.

Come si legge su El Pais, un testimone che si è identificato come Carlos ha detto che era appena uscito dalla stazione della metropolitana quando ha visto gli ufficiali “parlare bruscamente al giovane”. Secondo Carlos, il cane avrebbe iniziato ad abbaiare contro uno dei poliziotti ma senza morderlo. “Uno degli agenti ha minacciato il proprietario del cane e l'altro ha preso la pistola e ha sparato all’animale”. Tutti i testimoni sono d'accordo su quello che è accaduto dopo: il giovane senzatetto avrebbe afferrato il suo skateboard e colpito il poliziotto. Poi è stato arrestato e accusato di aver aggredito un agente di polizia. La polizia di Barcellona ha condotto un’indagine interna e concluso che l'ufficiale ha agito in modo appropriato in una situazione in cui la sua sicurezza era a rischio.