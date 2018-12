Sbagliano testicolo da operare! Rimane sterile a soli 2 anni

Il direttore sanitario dell'ospedale di Bristol si è dichiarato "profondamente dispiaciuto per il grave incidente occorso nelle cure di un bambino che ci era stato affidato. Voglio offrire le nostre piu' sincere scuse a nome dell'amministrazione". Unè stato reso sterile per un clamoroso errore dei chirurghi dell'ospedale universitario di, che lo hanno operato al testicolo sbagliato in un intervento per. L'amministrazione delsi è scusata con la famiglia e ha avviato un'indagine interna per accertare come sia stato possibile e punire i medici responsabili.

Il padre del piccolo si è sfogato alla Bbc, accusando i medici di aver rovinato per sempre la vita del figlio: "Abbiamo atteso a lungo e dopo due ore e mezza sono arrivati il direttore, i chirurghi e i consulenti e ho capito che qualcosa era andato per il verso storto. Ci hanno poi informati che l'operazione non era riuscita e che per errore del chirurgo era stato danneggiato il testicolo sano".

Gli ha fatto eco la moglie, distrutta per la colossale svista: "Mi hanno spezzato il cuore e praticamente hanno distrutto il futuro di mio figlio. Non riesco a trovare le parole per spiegare come mi sento. Non ho più lacrime, speriamo solo in un miracolo".