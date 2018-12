Senza cibo e in mezzo agli scarafaggi! Così è morta la piccola Lauren

Una morte atroce quella della piccola Lauren Wade - la bimba di soli due anni morta circondata da immondizia e scarafaggi. A risponderne, adesso, saranno i suoi genitori adottivi,, 38 anni, e, 37, entrambe accusate di maltrattamento e incuria nei confronti di tre minori. Laè morta di fame, circondata dagli scarafaggi, mentre viveva in condizioni che un detective ha definito: «Le peggiori che abbia mai visto». Aveva solo due anni.

I suoi genitori: Margaret Wade e Marie Sweeney l'hanno costretta a vivere nello squallore. Con così tanta immondizia che è stato difficile anche solo aprire la porta del loro appartamento a Glasgow, in Scozia. «La cucina era così piena di sacchi di spazzatura che quasi non c’era spazio per muoversi», ha spiegato il procuratore Bill McVicar. Dentro la casa c'erano centinaia di insetti che ronzavano intorno a spazzatura, cibo avariato, piatti e vestiti sporchi. Le due donne, entrambe disoccupate, non hanno avuto di che controbattere alle accuse di maltrattamento intenzionale e incuria nei confronti di tre minori. «L'effetto più significativo della mancata fornitura di una dieta corretta è la malnutrizione di Lauren che ha causato le complicazioni che hanno portato alla sua morte», ha spiegato il procuratore. Wade e Sweeney hanno chiesto aiuto solo quando hanno trovato la piccola in fin di vita.

Secondo i paramedici era denutrita, sporca e aveva un pannolino completamente sproco.

«La copertina su cui era sdraiata Lauren era coperta di pidocchi e pulci», ha detto McVicar. La madre : Margaret Wade, ha detto alle infermiere che Lauren era affetta da un virus, ma l'autopsia ha rivelato che la piccola era semplicemente vittima di una grave negligenza. «Hanno detto di non avere alcun senso di colpa per la morte di Lauren», ha concluso il procuratore.