Luca Barbarossa e la frecciatina su Irama e Motta a Sanremo giovani

Luca Barbarossa è uno degli artisti più amati del Belpaese. Pippo Baudo e Fabio Rovazzi continuano la loro avventura ae prendono per mano gli spettatori – insieme alla giuria presieduta dal cantante 57enne– alla scoperta dei protagonisti della musica contemporanea.

Il presidente della giuria televisiva ha ricevuto diversi complimenti per la capacità di esprimere giudizi professionali e operare riflessioni chiare e puntuali sugli artisti in gara, eppure nella puntata del 20 dicembre, ha commesso una piccola svista che tuttavia non è passata inosservata sui social. Quando è spuntato il nome di Motta o di Irama, Barbarossa ha ironizzato che per capire chi fossero i BIG in gara quest'anno, Luca Bizzarri stava cercando su Wikipedia. La frecciatina è stata oggetto di polemiche sui social