Ho pensato al suicidio! La confessione shock di Stefania Orlando

Intervistata dalparla di uno dei momenti più bui della sua vita. In una intervista rilasciata al settimanale 'Chi', Stefania Orlando si è raccontata a cuore aperto parlando del suoSimone, futuro marito, e anche del periodo buio che ha attraversato prima di incontrarlo. La showgirl dopo dopo, era diventata ipocondriaca faceva visite e analisi continuamente, aveva forti attacchi di panico ... E questa spirale negativa la stava portando a pensare anche al suicidio : "

Un periodo nero dal quale è riuscita ad uscire solo grazie al suo compagno Simone : "Lui c'è sempre stato quando nessuno lo avrebbe mai fatto. Non era facile starmi accanto in quei momenti e lui non mi ha mai giudicata e mi ha sostenuta"... qui confessa di essere arrivata addirittura al punto di volerla fare finita: "È capitato, ma quando non avevo ancora Simone nella mia vita. Sono attimi. Ero sola, non c’era più la mia amica e non avevo un lavoro continuativo che mi avrebbe permesso di distrarmi e non pensare. La mia via d’uscita sono stati i miei tre cani. Li guardavo e capivo che non avrei mai potuto lasciarli".

Infine poche parole sull'ex marito Andrea Roncato : "La verità è che da parte mia non c'era più fiducia, né amore ... Fino a qualche tempo fa eravamo molto amici poi, con l’arrivo di Nicole nella sua vita, mi ha allontanata".