Sanremo 2019, Claudio Baglioni annuncia big e canzoni ... Loredana Bertè, Irama, Tatangelo e Turci

Lasi avvicina. Sono stati annunciati, infatti, nel corso della trasmissione Sanremo Giovani condotta da Pippo Baudo e Fabio Rovazzi, i nomi dei primi dodici finalisti che si scontreranno a febbraio 2019 sul palco dell’Ariston. Claudio Baglioni svela iche parteciperanno al Festival di Sanremo in programma all’Ariston dal 5 al 9 febbraio. E lo fa in occasione della proclamazione dei due vincitori di, i quali si uniranno alla comitiva. Un nome alla volta, tanto per alimentare l’attesa dei telespettatori di Raiuno. E il direttore artistico lo fa davanti a, la strana coppia che ha condotto le serate con in lizza i 24 aspiranti finalisti. Eche si contenderanno il successo del 69° Festival della Canzone italiana.

Il primo cantante big annunciato durante la serata da Rovazzi e Baudo è Paola Turci che canterà il brano "L'ultimo ostacolo", il secondo nome annunciato è Simone Cristicchi con "Abbi cura di me", mentre la terza è la band Zen Circus con il brano "L'amore è una dittatura".

Poi ci saranno Loredana Bertè con "Cosa ti aspetti da me" e Anna Tatangelo con "Le nostre anime di notte". E ancora Irama con "La ragazza col cuore di latte" e Ultimo con "I tuoi particolari". Poi Nek con "Mi faro trovare pronto" e Motta con "Dov'è l'Italia". Quindi Il volo con "musica che resta" e Ghemo con "rose viola". A vincere tra i giovani è stato Einar che ha acquisito anche lui la finale dei big.