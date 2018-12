Mamma suicida nel Tevere, si cercano ancora le gemelline Sara e Benedetta

La 38enneha camminato con le due bimbe di quattro mesi,, avvolte in un lenzuolo..La donna è arrivata a metà di Ponte Testaccio e si è gettata, il suo corpo è stato ritrovato molto più avanti, a Ponte Marconi. Si stanno ancora cercando le piccole. Gli esperti parlano di, solitudine, di un peso insostenibile. La giovane mamma, di Agnone (in provincia di Isernia), sarebbe stata vista da un testimone lanciarsi da Ponte Testaccio.

La Procura di Roma ha avviato una indagine per omicidio-suicidio in relazione alla morte della donna, che lavorava in uno studio notarile e soffriva, pare, di depressione. Un testimone ha riferito di aver visto solo la donna che si gettava nel Tevere, particolare che potrebbe dar speranza all'ipotesi che le bambine siano ancora vive.

Pina era originaria di Agnone, in provincia d'Isernia, abitava in via Aldo Manuzio 97 col marito ingegnere, anche lui di origini molisane. "Mi sono svegliato e non c'erano più", ha detto il marito che si è presentato ieri mattina in Commissariato per denunciare la scomparsa.

La 38enne è stata ripescata morta intorno alle 11:20 do ieri, a circa due chilometri di distanza dal punto in cui è caduta in acqua. Le bambine sono attualmente disperse - si sospetta che in acqua ci possano essere anche loro, con la donna che potrebbe essersi gettata nel Tevere con le gemelline in braccio.

I vicini raccontano che la coppia viveva nello stabile di Testaccio da luglio dove si erano trasferiti per il parto delle bimbe, nate premature. «È uscita con le bambine in braccio. Le carrozzine sono rimaste qui», ha detto vicina di casa della donna. «L'ho vista tre giorni fa quando aveva riportato a casa la seconda bimba - ricorda - L'altra era stata dimessa a novembre. Sembrava tranquilla».