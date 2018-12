Louisa e Ueland, le turiste scandinave uccise in Marocco, Isis rivendica con video

Le turiste scandinave uccise in Marocco, mentre campeggiavano alle pendici della vetta più alta del Nord Africa, il monte Toubkal, si chiamano Luoisa Vesterager Jespersen e Maren Ueland. La prima era danese e aveva 24 anni, la seconda norvegese e di anni ne aveva 28. Le due si erano conosciute alla University of South-Eastern Norway, dove hanno frequentato anche un corso di "attività all'aperto e orientamento culturale", con l'intento di diventare guide turistiche. L' Isis ha rivendicato l'trovate morte lunedì scorso sulle montagne dell'Alto Atlante in Marocco. Le autorità marocchine avevano annunciato l'arresto di quattro uomini sospettati di essere coinvolti nel duplice delitto in cui hanno trovato la morte la danesedi 24 anni, e la 28enne norvegese

Il quotidiano panarabo al Quds al Arabi riferisce di uno "spaventoso" video diffuso in rete da un sito jihadista nel quale "appaiono quattro giovani marocchini che affermano di essere gli autori dell'uccisione delle due turiste scandinave in Marocco". Alle spalle dei quattro, sempre secondo il giornale, la bandiera nera dell'organizzazione terroristica dello Stato islamico mentre "lanciano insulti al sovrano marocchino Mohammed VI e giurano fedeltà ad al Baghdadi, il Califfo leader dell'Isis".

Uno dei giovani che appare nel filmato afferma che hanno agito "per sostenere i nostri fratelli a Hajin", una località siriana rurale ad est della provincia di Dier Ezzur, una degli ultimi baluardi dell'Isis soggetta nei giorni scorsi a violenti bombardamenti della Coalizione internazionale a guida Usa.

"In ossequio ad Allah ed all'emiro dei credenti al Baghdadi e in sostegno ai nostri fratelli a Hajin, diciamo al Califfo dei musulmani che hai dei soldati nel Maghreb che solo Allah conosce e questi vanno avanti per far prevalere Allah", ha aggiunto uno dei giovani come ha riportato al Quds al Arabi.