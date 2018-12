Scarti edili, residui ferrosi e pezzi di igienici! il padre di Luigi Di Maio è indagato

A causa del ritrovamento di "" nel terreno di famiglia diil geometra, padre del vicepremier Luigi, è iscritto nel registro degli indagati con l'ipotesi di "deposito incontrollato di rifiuti". Si tratta di uno sviluppo naturale del fascicolo aperto dalla Procura di Nola dopo il sopralluogo effettuato dalla polizia municipale del comune della provincia di Napoli.

I vigili urbani avevano effettuato verifiche su quattro manufatti e avevano sequestrato le aree dove era stato rinvenuto il materiale. Il sequestro è stato convalidato dal giudice, sarà poi l'agenzia regionale per l'Ambiente Arpac a fare le valutazioni. Secondo l'avvocato di Antonio Di Maio, Saverio Campana, si tratta di "un'ipotesi astratta. Il sequestro è finalizzato solo a consentire all'Arpac di stabilire se quanto rinvenuto rientri o meno nella categoria di rifiuti. Se anche fosse, la semplice rimozione determinerebbe l'estinzione automatica del reato".

Nel fascicolo non ci sono al momento riferimenti a ipotesi di abusi edilizi, in relazione al presunto ampliamento di un’antica dimora contadina all’interno del terreno, e non ci sono altre ipotesi formalizzate dai pm. Parallelamente - aggiunge Repubblica - prosegue l'indagine aperta dalla Procura di Nola dopo il sequestro per presunti abusi edilizi di un cantiere edile a Marigliano di cui risultava direttrice dei lavori la sorella del vicepremier, Rosalba.