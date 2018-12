Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi rivela tutte le anticipazioni

Tutti i dettagli sullaAlessia Marcuzzi rivela la data di inizio, la definizione del cast del reality ed il bis di ‘’. La 14a edizione de L’Isola dei Famosi si appresta ad avere inizio, facendo sbarcare i naufraghi in

Alessia Marcuzzi, confermata al timone del programma, ha rivelato ieri a ‘CR4 – La Repubblica delle Donne’ la data di inizio del reality. L’Isola dei Famosi 2019, dopo i clamori della scorsa edizione legati all’affaire droga tra Francesco Monte ed Eva Henger e la vittoria di Nino Formicola, avrà inizio il 24 gennaio 2019.

La conduttrice del programma ha anche rivelato di aver già definito insieme alla produzione il cast del reality, ma di non poter rivelare alcun concorrente. Alessia Marcuzzi ha ammesso che l’8 gennaio, al contrario, avrà inizio il format ‘Saranno Isolani’, che permetterà, proprio come l’anno scorso successe a Franco Terlizzi, ad un non vip di accedere all’Isola dei Famosi.

Secondo i recenti rumors dovrebbero sbarcare in Honduras: Grecia Colmenares, Riccardo Fogli, Wanda Fisher, Kaspar Capparoni, Alvin, Andrea Pinna, Fariba Therani, Akash Kummar, Taylor Mega, Giorgio Manetti. Tra i concorrenti di Saranno Isolani ci sono: Giorgia, John, Lucia, Mario, Chiara, Salvo, Eleonora, Yuri, Alice, Mirko.