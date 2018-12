Simona Ventura mi ha deluso...Non dimentico! Alessia Marcuzzi si sfoga a CR4

Puntata dal sapore amarcord l’ultima didove è stata ospite, tra le altre, anche, accolta in studio dache l’ha omaggiata mostrando una clip tratta dai Telegatti del 2002, quando – al fianco di Pippo Baudo – ha premiato Simona Ventura.In quell’occasione la Ventura aveva completamente snobbato la collega più giovane che all’epoca aveva già preso le redini de Le Iene.

Il commento de La Pinella a 16 anni di distanza? Laconico: “Non le andava giù che fossi subentrata io alle Iene", poi la Marcuzzi ha rincarato la dose: "Se le cose sono cambiate? Non è che ci frequentiamo, diciamo così, devo dire la verità. L’ho già detto in altre interviste. Simona mi ha deluso nella mia Isola dei Famosi perché non si è comportata proprio bene quando è uscita. Il tempo passa. Però non si scorda"

Intanto il cast dell’è ufficialmente chiuso, la conduttrice romana ha annunciato che tutti i concorrenti della nuova edizione sono stati scelti. Secondo i recenti rumors dovrebbero sbarcare in Honduras:

Tra i concorrenti di Saranno Isolani ci sono: Giorgia, John, Lucia, Mario, Chiara, Salvo, Eleonora, Yuri, Alice, Mirko.