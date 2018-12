Grazie a tutti, mi fate piangere! Aiutiamo la piccola Francesca malata di tumore

Un aiuto per Francesca, una raccolta fondi per aiutare la piccola affetta da tumore. Sono centinaia lefatte in poco più di 24 ore.è dirompente l'amore di Foggia e dell'Italia intera nei confronti dellae della sua famiglia. La bambina di due anni e mezzo è affetta da unsinistro ed è ricoverata da quasi due mesi all'ospedale Gaslini di Genova. Ecco il racconto di Alessio D'Amaro, il suo papà: "".

La famiglia D'Amaro, di San Nicandro Garganico, vive da un paio di mesi nella città ligure a stretto contatto con la bambina nata sorda e per questo sottoposta sin dai primi giorni di vita ad un intervento. Da allora, una febbre alta, la scoperta del tumore e decine di cicli di chemio per ridurre la massa tumorale; nel mezzo anche un arresto cardiaco di circa 70 minuti, "i più lunghi della mia vita", rimarca Alessio. Un mutuo da pagare, nessun introito mensile e le spese da sostenere per restare al fianco di Francesca.

Due genitori e un fratellino (che dopo l'Epifania frequenterà una scuola di Genova) si stanno facendo in quattro per lei. E lo stanno facendo anche tutte quelle persone che sono venute a conoscenza della storia. Con una telefonata, un messaggio di solidarietà oppure una donazione. Chi può non si sta tirando indietro, Alessio lo sa e tramite le pagine di FoggiaToday chiede la cortesia di ringraziare e di abbracciare tutti: "Mi si spezza il cuore, mi viene da piangere, grazie a tutti".

Il papà di Francesca è un uomo coraggioso, un tuttofare, una persona provata, un genitore fantastico che ha mollato tutto, speranze e aspettative comprese, per amore di lei. Vorrebbe tornare a San Nicandro Garganico, vorrebbe lavorare e poter far di tutto per i suoi affetti, ma c'è una battaglia più importante da vincere. C'è Francesca che "gioca, ride, mangia" ma ha bisogno delle sue spalle larghe, e che dopo l'asportazione del midollo, domani dovrà fare i conti con l'ennesimo ciclo di chemio. Su gofundme.com tutte le info per aiutare la piccola Francesca.