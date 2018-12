Sono entrati dalla finestra! Rubati gioielli e pellicce a Marco Bocci e Laura Chiatti

Brutta sorpresa per Laura Chiatti e Marco Bocci al rientro a casa. Gioielli e pellicce, un bottino ghiotto per lache nella notte tra lunedì e martedì ha s, in Umbria. I ladr si sarebbero introdotti nell'abitazione della coppia di attori, a Marsciano, rompendo una finestra. Una volta dentro hanno arraffato oro e pellicce, per poi defilarsi. Marco Bocci e Laura Chiatti non erano in casa, al ritorno l'amara scoperta e l'allarme alle forze dell'ordine che ora stanno indagando sulla vicenda.

Sul posto sono intervenuti i militari della Compagnia di Todi per riuscire a trovare indizi utili per risalire ai malviventi, ma per ora ancora nessuna novità.