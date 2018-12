Meghan Markle sta lottando all'interno della famiglia reale! Tutto quello che è successo dopo le nozze

Cheabbia dimostrato di avere un bel caratterino è cosa piuttosto nota, soprattutto alle donne di servizio e assistenti personali visto che negli ultimi tempi sono fuggite via da palazzo in lacrime e a gambe levate lasciandola un po’ più sola nella royal family.Ma che lastesse combattendo una dura, durissima lotta contro il mondo arcano e rigido in cui ilè cresciuto, forse non è altrettanto chiaro.

Una delle esperte della famiglia reale, Penny Junor – autrice di diversi libri sulle teste coronate d’Inghilterra – avrebbe aperto gli occhi al mondo sulla difficoltà riscontrata dalla 37enne nell’entrare in una famiglia come quella di suo marito, nell’essere accettata, ma anche nell’accettare lei stessa protocolli, regole, tradizioni e rituali senza poter ribattere.

In cima a tutte le regole c’è quella che riguarda la bisnonna del futuro bebè. È infatti laa dove essere informata per prima del lieto evento. Nessun altro – eccetto i genitori, ovviamente – potrà venire a conoscenza della notizia del nascituro prima della sovrana. La regina è stata informata il giorno del matrimonio di Eugenia di York, il 13 ottobre 2018.

Un’altra regola severa riguarda i viaggi. In stato di gravidanza avanzata, infatti, la futura mamma non potrà intraprendere viaggi all’estero. Ma anche nel Regno bisognerà ridurre le uscite. Infatti, la regola vuole che, per evitare qualsiasi tipo di pericolo per il nascituro, la mamma viaggi il meno possibile. Il viaggio in Australia che vede impegnati i duchi proprio in questi giorni sarà l’ultimo all’estero?

Una regola è riservata anche alle feste. Il Baby Shower, ad esempio – l’ormai consueta festa con cui amici e parenti salutano l’arrivo del piccolo portando doni ai genitori – è ritenuta particolarmente volgare dalla Royal Family.

Meghan dovrà dunque rinunciare alla festicciola: “I reali sono ricchi e quindi non c’è nulla che non possano comprarsi da soli”, si legge sui tabloid britannici.

In fatto di abbigliamento, Meghan dovrà continuare a seguire norme rigide. Più di quanto già si stia sforzando di fare da quando il 19 luglio scorso è entrata a far parte della Royal Family.

La futura mamma sarà costretta a indossare tacchi e abiti eleganti fino al termine della gravidanza. Niente vestiti premaman per Meghan Markle: niente scarpe comode o abiti larghi. La Duchessa di Sussex dovrà essere sempre al top dell’eleganza. È pur sempre una Reale, ormai.