Christina Aguilera come Madonna su Instagram

Christina Aguilera ha collezionato album e tour di successo e tante collaborazioni importanti. É reduce dal suo "" che tocca gli stadi e le arene degli Stati Uniti a distanza di 12 anni dall"ultimo concerto, ma i fan non dimenticano la voce di un' artista immortale. Attivissima su, recentemente alcune foto che Christina Aguilera ha pubblicato sul suo profilo, hanno fatto molto scalpore.

Durante i festeggiamenti del suo 38esimo compleanno, l"artista si è fatta immortale con un look vintage, che riverbera gli eccessi e lo stile degli anni "80 (come riportato all"interno della news). Bustino di pizzo, giacchetto di pelle borchiato, capelli raccolti con un foulard nero, rossetto rosso fuco e occhi bassi. I più attanti avranno notato che la celere artista ha riprodotto fedelmente il look di Madonna agli inizi della sua carriera, per l"esattezza Christina Aguilera ha omaggiato la regina del pop ai tempi di "Into The Groove" e di "Cercasi Susan Disperatamente".

La cantante ha sempre stimato la diva del Pop tanto da calcare insieme a lei, il palcoscenico degli MTV Music Awards di qualche anno fa, sulle note di Like A Virgin.Il look anni 80 non è solo una prerogativa di Christina Aguilera. Bustini e giacche borchiate sono tornate anche tra le riviste di moda, simbolo che gli accessi di quel turbolento periodo storico, sono di nuovo una realtà.