Quest’anno ho dovuto fare una cosa orribile! Alba Parietti in lacrime da Caterina Balivo

Alba Parietti è stata ospite del programma ”Vieni da me” condotto da Caterina Balivo. Nella puntata in onda lunedì 17 dicembre ha racconta il suo anno, tra passato, presente e futuro. Un anno doloroso per Alba Parietti, che nei scorsi mesi ha dovuto prendere una decisione molto difficile. E proprio a Caterina Balivo, per la prima volta da quell’avvenimento, Alba ha raccontato quei dolorosi momenti.

La conduttrice-opinionista ha infatti raccontato quello che per lei è stato il giorno più doloroso di questo 2018 che sta per concludersi, ovvero quello della morte del suo adorato cane, al quale era molto legata anche sua mamma, che oggi non c’è più. “Quel giorno se ne è andata anche una parte dei miei ricordi” ha sottolineato, prima di raccontare, visibilmente provata.

Il ricordo più doloroso, infatti, è la morte di Tato, il cane di Alba Parietti, che ha spiegato: ”Abbiamo cercato di capire come fare per tenerlo ancora in vita, ma stava malissimo. Alla fine, abbiamo dovuto praticargli l’eutanasia: se il cane è condannato e soffre tremendamente, si tratta del più grande gesto d’amore che si può fare”. Il ricordo dell’amico a quattro zampe si confonde poi con altri ricordi del passato: ”Tato se ne è andato tra le nostre braccia. Con lui, se ne è andata via per sempre anche una parte di ricordi legati a mia madre, che era molto affezionata a Tato”.

Dopo la sua triste dichiarazione, Alba Parietti a Vieni da Me ha aggiunto ulteriori dettagli, rivelando: “Se ne è andato tra le mie braccia”. Nel corso della sua lunga intervista a Vieni da Me Alba Parietti, nella puntata di oggi 17 dicembre 2018, ha parlato anche del rapporto litigioso con il figlio, svelando: ”Abbiamo litigato perché lui si sentiva la madre sul collo e io mi sentivo la madre ‘sedotta e abbandonata”, ha spiegato la showgirl, che ha avuto il figlio dall’attore Franco Oppini, dal 2003 sposato con l’astrologa Ada Alberti.

La Parietti subito dopo ha aggiunto che vorrebbe il figlio più affettuoso, prima che Caterina Balivo mandasse in onda un estratto di un’intervista che proprio il figlio di Alba ha rilasciato a L’Arena di Massimo Giletti un paio d’anni fa. L’intervista si è poi spostata sull’argomento Sanremo, a proposito del quale Lorenzo Farina, addetto ai social di Vieni da Me, ha ironizzato leggendo alcuni tweet in diretta, relativi alla presenza di Alba Parietti in platea al festival ogni anno. “Faccio parte dell’arredamento” ha scherzato a tal proposito Alba.