Isola dei Famosi 2019! Ecco il cast e tutte le anticipazioni

L'Isola dei Famosi 2019 parte giovedì 24 gennaio 2019, il reality prodotto da Magnolia è pronto a tornare il prossimo anno con la 14a edizione e gli autori sono già al lavoro per definire ogni dettaglio. Alessia Marcuzzi sarà conduttrice per il quinto anno di fila, a confermarlo è stato il direttore di Canale 5, a margine della conferenza stampa di presentazione del 'Grande Fratello Vip', tenutasi lo scorso settembre. Da escludere il ritorno di Mara Venier, storica opinionista dell'Isola targata Mediaset ed oggi impegnata con la conduzione di 'Domenica In' su Rai 1. Al suo posto potrebbe arrivare Alba Parietti.

Escluso il ritorno di Stefano De Martino, la produzione starebbe valutando i nomi di Kabir Bedi, Daniele Bossari, Walter Nudo e Francesco Monte. Sembra invece sfumata l'ipotesi Lorenzo Flaherty lanciata ad ottobre, così come il ritorno di Alvin, che pare abbia già firmato per partecipare come concorrente. Altre indiscrezioni, invece, vogliono Valeria Marini e Francesco Facchinetti.

Nessuna certezza sui futuri naufraghi, dal momento che i provini sono in corso proprio in questi giorni. A sostenere il casting c'è stato senz'altro Claudio Sona, modello veronese diventato famoso nelle vesti di primo tronista gay di 'Uomini e donne'. Il settimanale Spy indica questi nomi: Fariba Tehrani; Andrea Pinna; Akash Kunar; Cristina d'Avena. Sempre più vicino anche Jeremias Rodriguez che, interpellato sulla questione, si è così espresso: "Vorrei tanto partecipare alla prossima edizione, mi intriga l'avventura, il vivere a contatto con la natura. E poi le mie sorelle Belen e Cecilia l'hanno già fatta, quindi manco solo io"

Alla rosa dei nomi si aggiunge anche Giorgio Manetti, ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, che in un'intervista ha parlato di lavori in corso proprio in riferimento alla sua partecipazione al reality. Si candida anche Taylor Mega, modella friulana ed ex fiamma di Flavio Briatore. Intervistata dal settimanale 'The King - Fabrizio Corona Magazine', ha dichiarato che è pronta ad approdare oltreoceano...