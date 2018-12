Puglia, Capodanno 2019 a Toritto con tanta musica e divertimento: Paolo Noise e Regina special guest

La poliedrica star della musica dance anni ’90, pseudonimo di, e il popolare conduttore radiofonico, deejay e volto noto del programma radiofonico, saranno i due grandi protagonisti vip della prima edizione del, piccolo comune della Città Metropolitana di Bari.La famosa e amatissima cantante brasiliana farà ballare tutta la piazza con un medley di tutte le canzoni più significative della sua carriera, tra cui “Day By Day”, “Up on the floor” e “Killing me softly” (versione dance della cover dei Fugees). Il simpaticissimo e irriverente conduttore di Radio 105 si scatenerà sul palco di piazza Vittorio Emanuele, come ha già preannunciato ai fan mediante un breve video condiviso sui suoi seguitissimi profili social.Il Capodanno 2019 in piazza a Toritto è gratuito ed è ideato e organizzato dall’in collaborazione con l’Associazione culturale e turistica. La conduttrice e giornalista Silvia Petrone presenterà gli artisti e i vari contest dell’ultima serata dell’anno. Un lungo ed entusiasmante veglione di San Silvestro che si preannuncia ricco di sorprese, dj set, sfilate, artist contest, premiazioni, stand commerciali e tantissimo divertimento.«Ho pensato di organizzare il Capodanno in piazza a Toritto per incentivare il commercio e promuovere un paese, a molti ancora sconosciuto, – dichiara Miky Falcicchio – nonostante i pochi chilometri che dividono il nostro territorio da Bari. Organizzare un evento di questa portata è un lavoro molto impegnativo e complesso, anche per comuni e città più grandi del nostro, soprattutto quando mancano risorse e strutture, ma occupandomi di eventi e management artistico nella vita di tutti i giorni è stato più semplice accorciare le distanze con l’obiettivo finale. Quest’anno Toritto, per la prima volta nella storia, avrà il suo Capodanno in piazza, e forse porterà con sé un 2019 ricco di sorprese, soprattutto per commercianti, imprenditori e spero anche agricoltori – conclude l’art director barese -, perché chi investe in piccoli comuni, merita rispetto e sostegno».Il giovane rapper pugliese, pseudonimo di Domenico Macchia, presenterà il suo nuovo singolo intitolato Delusional. Gli altri protagonisti della prima e storica edizione del Capodanno in piazza a Toritto saranno i baby modelli e attori dell’, che sfileranno in passerella indossando gli outfit delle ultime collezioni di noti brand del kids fashion.Dopo il countdown e il brindisi di inizio anno, la festa proseguirà con il dj set degli, duo composto da, che animerà la notte più lunga dell’anno fino all’alba con una ricca selezione musicale dagli anni ’70 ai giorni d’oggi.Un evento “trasversale” che si propone di soddisfare la voglia di far divertire, cantare e ballare persone di ogni età, in particolar modo giovani, per festeggiare in sicurezza e allegria la fine del 2018 e l’inizio del nuovo anno.ORE 10:00 / A.s.d. Athena: inizio con attività motoria e propedeutica alle arti marziali (PANKRATION MMA) aperta a tutti, subito dopo lezioni di tecniche di autodifesa e antiaggressione per le donne.ORE 10:30/ A.s.d. Orodance: “Pattiniamo verso l’anno nuovo”, esibizioni e coreografie sui pattini.ORE 18.00 / A.s.d. Athena: esibizione di atleti piccoli e grandi con tecniche del Pancrazio Athlima nelle specialità del Palesmata – Polydamas – Agon – Difesa personale Amyna con la partecipazione del campione europeo.ORE 19:00 / Apertura Capodanno in Piazza a Toritto con Young Talents Art Group.ORE 20:00 / Inizio Artist Contest – Evento Moda – Show Kids – Presentazione del nuovo singolo di Reckless, “Delusional”.ORE 21:00 / Premiazione dei vincitori dell’Artist Contest e del concorso “Illuminiamo Toritto”.ORE 21:30 / Chiusura Young Talents Art Group.ORE 22:30 / Paolo Noise in consolle direttamente dalla Zoo di 105 e lancio gadget targati Radio 105.ORE 23:30 / Regina con un medley di tutte le canzoni più significative e famose della sua carriera.Ore 23:50 / Conto alla rovescia e scambio di auguri.Ore 00:30 / Havana Group in consolle con musica dagli anni ’70 ai giorni d’oggi.