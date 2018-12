Clamoroso Manchester United! Esonerato José Mourinho

Lo United ha deciso di affidare l'esonero ad una nota sul sito ufficiale e su Twitter: "Il Manchester United annucia che Mourinho non è più l'allenatore del club. Lo vogliamo ringraziare per il lavoro svolto in questi anni e gli auguriamo il meglio per il futuro".





L'uomo di Setubal è ora libero sul mercato e probabilmente resterà fermo fino a fine stagione a meno che club come Real Madrid e Bayern Monaco, che non stanno andando per il verso giusto, decidano di affidarsi a lui per il rilancio. Sullo sfondo resta pure l'Inter anche se i nerazzurri per il momento hanno blindato a doppia mandata Luciano Spalletti.

Ilha deciso: José Mourinho è stato sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra. Il portoghese non è più il tecnico deie paga una prima parte di stagione davvero disastrosa che vede lo United a diciannove punti dalla vetta e a undici punti dal quarto posto. Gli inglesi si sono qualificati per gli ottavi di finale di Champions League, giungendo secondi nel gruppo della Juventus, dove affronteranno il Psg. L'ex allenatore di Inter, Chelsea e Real Madrid, è stato esonerato anche per i suoi continui dissidi con stampa e giocatori, visto che ha avuto da ridire con molti calciatori dei Red Devils, connel mirino.