Caterina Balivo senza intimo fa impazzire i fan

La conduttrice disi trova simpatica, anche se è obiettivamente bellissima. "", dice in una intervista a Gente. "".

Caterina Balivo è una delle conduttrici più amate della tv, il programma pomeridiano di Rai 1 ha debuttato lo scorso settembre ed è un crescendo di ascolti! I suoi outfit sono sempre impeccabili, ma nel privato, invece, osa, come dimostra uno degli ultimi scatti social che ha regalato ai follower .

“Christmas feeling”, scrive la Balivo che forse ha partecipato a una festa natalizia nella didascalia della foto. Ma oltre alla bellezza di Caterina è impossibile non notare un dettaglio bollente ... il suo look comprende anche la totale assenza di reggiseno. Dettaglio che ha naturalmente fatto impazzire i fan della Balivo, che si è mostrata in un’inedita versione super sexy.

Di certo la Balivo sostiene la bellezza naturale e afferma che non cederà mai alla chirurgia estetica: "Ho il terrore del bisturi. Non potrei mai farmi ritoccare. Figurati che ho tenuto duro pur di non farmi togliere l'appendicite un po' infiammata. E ho partorito entrambe le volte in modo naturale, e senza epidurale, per evitare interventi, tagli, punti".