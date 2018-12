Iva Zanicchi è stata operata d’urgenza agli occhi

Iva Zanicchi era appena arrivata negli studi Mediaset dove avrebbe dovuto partecipare al programma di Chiambretti, quando ha improvvisamente perso la vista: «Ho sempre avuto una vista da aquila, poi non ci vedevo più. Sono andata da un mago, ho fatto un piccolo intervento e ora non posso vedere la luce per qualche giorno».

Niente di preoccupante, quindi, per l’Iva nazionale: «Dovevo fare una cataratta da qualche tempo, un intervento da nulla, che avevo programmato per la prossima primavera. Poi quando sono arrivata in studio ho improvvisamente smesso di vederci, sono rimasta quasi al buio da quest’occhio, allora sono andata subito dal mio professore. Secondo lui il mio è stato un caso stranissimo, c’è questa membrana che si è spezzata in quattro punti, e si è indurita e ha fatto infezione l’occhio. Per cui ho dovuto anticipare l’intervento».

Iva Zanicchi avrebbe dovuto essere presente in studio da, come di consueto, ma ha dovuto dare forfait dopo essere stata operata d’urgenza. In collegamento dalla sua casa con “”, Iva Zanicchi è apparsa con una vistosaall’occhio destro e gli occhiali scuri, motivando anche la sua assenza in studio.