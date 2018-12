Le hanno fratturato le costele! Aggredita la deputata grillina Mara Lapia

Secondo il suo racconto, il diverbio con l'uomo è cominciato alla cassa. La deputata riferisce di essersi arrabbiata con la cassiera che, nella fretta, ha rovesciato delle bottiglie di Coca Cola: "Sono esplose macchiandomi gli abiti", ha spiegato Lapia. "Mi sono arrabbiata, lo ammetto, ho redarguito la ragazza, ero completamente sporca". A quel punto è intervenuto l'uomo, che l'ha aggredita verbalmente: "Ha cominciato a deridermi. 'La signora si e' rovinata il vestitino di marca? Sei una maleducata'. Gli ho chiesto di stare zitto, che avrei chiamato la polizia. Ma lui ha continuato, penso mi abbia riconosciuto".

Non è ancora ben chiaro cosa sia successo e i motivi che hanno portato all'aggressione. "Sono in corso indagini per ricostruire l'accaduto - spiega D'Uva - gravissimo e intollerabile che un uomo, in modo becero e disumano, si accanisca violentemente nei confronti di una donna fino a ridurla in quelle condizioni"."A nome di tutto il gruppo del MoVimento 5 Stelle - conclude il capogruppo - dico a Mara che le siamo vicini e che abbiamo bisogno di lei. Tutti noi sappiamo che sei una donna forte e ti risolleverai da questo brutto incubo".

Solidarietà alla collega arriva anche dal capogruppo al Senato, Stefano Patuanelli: "La brutale aggressione sia verbale sia fisica subita dalla nostra deputata Mara Lapia è un fatto gravissimo e intollerabile - dice - Esprimo a Mara la vicinanza mia e di tutto il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle al Senato, augurandole di tornare presto al lavoro perché abbiamo bisogno della sua tenacia".

L'uomo le ha strappato il telefonino e ha cominciato a picchiarla, sino a farle perdere i sensi. Nel frattempo sono arrivate una pattuglia e l'ambulanza. "C'erano testimoni, alcuni sostenevano che ho finto, che mi sono inventata tutto", ha raccontato Lapia al quotidiano sardo. "Soltanto una giovane mi ha difeso, ha spiegato alle forze dell'ordine cosa è accaduto"."Ora ho paura", ammette la deputata, che ieri ha ricevuto la solidarietà del mondo politico, "Ma non ho intenzione di interrompere la mia attività di parlamentare".