Quel posto conviene allo Stato! Fabrizio Corona parla del bosco di Rogoredo

"Il caso di Desiree lo conosciamo tutti ma la droga agli uomini di colore, gliela danno gli italiani", accusa Corona, "Quel posto conviene a qualcuno...". Poi, dopo aver fatto ascoltare il racconto della persona che lo ha aiutato ad entrare nel boschetto, ha spiegato che la vera piaga di quell'inferno - come lo chiama lui - è soprattutto il tipo di stupefacente che viene spacciato: "Io sono in cura", ha detto più volte sottolineando di essere andato lì non per attirare attenzione, ma perché "vivo di adrenalina": "Nel mio ambiente si drogano tutti, ma la cocaina è la droga dei ricchi" ha aggiunto, "Quella del boschetto è la droga dei disperati. A me interessava raccontare una problematica enorme di Milano. Io da sei anni sono in cura".

Al programma di Giletti Corona ha mostrato le immagini girate all'interno del bosco e ha spiegato il sistema di spaccio: "Ci sono vedette degli spacciatori", ha raccontato, "Poi arrivi nel bunker centrale dove ci sono circa 20-30 spacciatori che sono i capi e che comandano tutto il boschetto. C'è qualsiasi tipo di droga. Se cammini li per terra, ci saranno centinaia e centinaia di siringhe, questi qui che nel buio si muovono come zombie".Poi l'aggressione: "Lui mi riconosce, mi guarda mi strappa felpa e maglietta, vede i microfoni li strappa. Incomincia una rissa nel buio, poi sono scappato però lì è un bosco e sono finito in mezzo ai roghi. Wravamo uno contro uno, lui aveva un coltello, io ero a pezzi fisicamente, non reggo una rissa. Mi ha lasciato per un rispetto di detenuti. Io sono molto rispettato perché sono uno che ce l'ha fatta. Mi considerano uno di loro"

"Mi aspettavo qualcosa di meno peggio. Quello che ho trovato è stato incredibile: entrando lì dentro quello che ho provato è difficile da raccontare".il reportage dal boschetto della- alle porte di Milano - in cui è stato aggredito. "Sentivo di voler entrare dentro perché ho questa vena giornalistica che mi è tornata e mi sono spinto fino a un punto dove non è mai arrivato nessuno", ha spiegao l'ex fotografo dei vip sottolineando che per realizzarlo "ho rischiato la vita.