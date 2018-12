Kate Middleton di nuovo incinta? Prima di fine anno sarà fatta chiarezza

In questo periodo Kate si trova spesso al centro del gossip. In particolare per il suo rapporto burrascoso con la cognata Meghan Markle, duchessa di Sussex. Pare che il comportamento troppo “americano”, il disinteresse verso il protocollo, di quest’ultima non stia piacendo molto alla prima. Da sette anni molto attenta alle usanze di Kensington Palace. La royal family ha smentito questi pettegolezzi. Anzi pare che tra le due mogli dei principi William e Harry regni l’armonia. L’unica cosa che è vera, di tutto quello che si racconta in giro, è il rapporto intenso che Kate ha con i suoi tre figli: George, Charlotte e Louis.





Secondo alcune indiscrezioni arrivate proprio da palazzo, da un ex suddito, i Duchi di Cambridge vorrebbero anche il quarto figlio. Un pò come anche la regina Elisabetta II e il principe Filippo di Edimburgo. Potrebbe essere anche un motivo per riportare i riflettori sulla coppia, futuri Re e Regina di Inghilterra. In quanto nell’ultimo periodo, dopo il matrimonio nel maggio e la gravidanza tutto ruota intorno al secondogenito di Carlo e Diana e all’ex attrice di Suit.

Lasi allargherà tra qualche mese accogliendo il primogenito di Harry...avranno finalmente un cuginetto con cui giocare o divertirsi insieme alla. Ma sembra anche che ben prestopotrebbe essere di nuovoe dare il quarto figlio al marito William. Secondo le ultime voci e l'impennata nelle scommesse, lapotrebbe dare l'annuncio addirittura sul finire del 2018.