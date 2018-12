Ha appena scoperto la dispensa! Chiara Ferragni gironzola di notte in cucina

Pare che Chiara Ferragni abbia qualche difficoltà in cucina. E così ecco consumarsi un'esilarante siparietto notturno a casa Ferragnez. "Sta accadendo qualcosa di incredibile qui. La Ferragni sta cucinando. Cosa si prova a tenere una pentola in mano per la prima volta amore?", chiede il rapper alla moglie, in una storia di Instagram, mentre la fashion blogger gira tra i fornelli con il suo abito fluo. Poi Fedez rincara la dose: "Ha appena scoperto la dispensa". Ma la Ferragni riesce nell'impresa mettendo in tavola la pasta al sugo e annuncia: "Questo si chiama il miracolo delle 2:43 del mattino".