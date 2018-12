Vestiti e pensa a tuo figlio! Chiara Ferragni mezza nuda su Instagram

Non sono mancati però i fan che l"hanno difesa a spada tratta: "L"unica cosa da commentare è la bellezza di questa ragazza, mamma, moglie. A me questa foto sembra tutt' altro che volgare", si legge sul social. "Chiara sei bellissima", "Chi ti disprezza ti invidia", hanno scritto altri utenti. In molti hanno poi messo in guardia l'influencer: "Fedez non sarà contento", hanno scritto. E la risposta della Ferragni è arrivata subito: "Fede apprezza". E non solo lui: il post, in poco tempo, ha raccolto oltre 600mila like.

