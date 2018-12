Omicidio Sarah Scazzi : Sabrina Misseri sarà liberata in anticipo

Si legge sul Gazzettino: Il legale di Sabrina, come è noto, aveva impugnato il no del magistrato di sorveglianza, che aveva respinto l'istanza presentata a suo tempo in favore della detenuta. Quel no era giunto sul presupposto che la stessa Sabrina avesse collezionato in carcere alcune sanzioni disciplinari; avesse mostrato una totale assenza di revisione critica rispetto all'omicidio e al depistaggio successivo; e si fosse posta nelle condizioni di non poter ottenere il riconoscimento "dell'attiva partecipazione all'opera di rieducazione, ritenuta necessaria per il riconoscimento dei primi benefici penitenziari".

Il tribunale ha concesso a Sabrina Misseri 495 giorni di liberazione anticipata, che potrebbero sommarsi ad altri giorni per il 2017, il 2018 e agli anni futuri. Sabrina potrà godere di una liberazione anticipata, già concessa alla mamma Cosima Serrano - anche lei condannata all'ergastolo per l'omicidio di Sarah.





Il delitto di Avetrana è un omicidio commesso il 26 agosto 2010 ad Avetrana (Taranto) a danno di una giovane ragazza, Sarah Scazzi. La vicenda ha avuto un grande rilievo mediatico in Italia, culminato nell'annuncio del ritrovamento del cadavere della vittima in diretta sul programma Rai Chi l'ha visto? dove era ospite, in collegamento, la madre di Sarah.

