GT ANNIVERSARY il Charity Gala ideato da Florio e Albano a Napoli.

Tutto pronto per l'attesissimo "GT ANNIVERSARY" il Charity Gala ideato dall'Editore Tony Florio e dal regista Mario Albano, per celebrare i 30 anni di attività di GT preziosi e i 10 anni dell'emittente televisiva nota col marchio GT channel.





La kermesse si terrà il 14 Dicembre dalle ore 20,30 all'interno dei meravigliosi studi di produzioni audio-televisivi siti in Via Carlo De Marco 24, Napoli.

Il fil rouge della kermesse sarà la beneficenza, per supportare una raccolta fondi finalizzata a sostenere i progetti dell'Associazione onlus DO.NO. (Dolore no) Santobono-Pausilipon di Napoli (www.associazionedo.no.it). Durante la serata sarà possibile fare la propria donazione all'Associazione.

L'Associazione ha come obiettivo, a scopo di utilità sociale e senza fini di lucro, la tutela delle persone ed, in special modo, i bambini affetti da patologie che comportano dolori acuti o cronici e da patologie tumorali, per ridurne le sofferenze e per garantire loro il diritto all'assistenza. Da anni l'Associazione DO.NO, afferente alla Federazione delle Associazioni di Volontariato in Oncologia (FAVO),sostiene con successo ed entusiasmo diverse tipologie di progetti all'interno dell' A.O.R.N. Santobono-Pausilipon, presso il Dipartimento di Oncologia Pediatrica, supportando i Servizi di Terapia del Dolore e Cure Palliative e di Psicologia Oncologica, attraverso borse di studio dedicate, progetti di ricerca e inserimento di volontari del Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con competenze psicologiche nelle diverse aree di intervento.

L'ATTIVITA'

L'Associazione DO.NO ONLUS, è stata fondata dalla Sig.ra Rosa Fiorentino Coppola, scomparsa qualche anno fa, e attualmente gestita dai figli, la Prof. Paola Coppola, l' Avv. Vincenzo Coppola e il Dott. Mario Coppola,insieme agli altri componenti del consiglio direttivo tra cui il Dott. Maurizio Caporusso, per la gestione dei progetti e lo psicologoDott. Roberto Capasso, per la gestione psicologica dei pazienti/bambini in Terapia del Dolore del Pausilipon.



IL METODO

L'Associazione DO.NO si avvale di un approccio di tipo scientifico del contesto ospedaliero, per meglio identificare le esigenze dei pazienti/famiglie.

L'attività dell'Associazione grazie all'attivazione di progetti di ricerca sperimentale, mira a integrare i servizi ospedalieri già esistenti ed ad inserirsiin aree assistenziali scoperte, grazie al supporto dell'attività di volontariato che viene posto al servizio della sperimentazione progettuale.

L'attività di volontariato erogata daivolontari del Servizio Civile rappresenta da un lato, unpercorso di formazione ad alta specializzazione in ambito psicologico e, dall'altro, un obiettivo dell'Associazione DO.NO di formazione di nuove figure professionali affinchéi loro strumenti e le procedure di intervento sperimentate, possano gradualmente entrare nei protocolli di assistenza ospedalieri da offrire ai pazienti.

Attesi sul red carpet notevolipersonaggi del mondo dello spettacolo, tra cui Beppe Convertini, Patrizio Oliva, Peppe Iodice, Francesco Paolantoni, Michele Caputo, Mario Porfito Lello Marangio, gli attori di Made in Sud, Alessandro Bolide.

Padrino esclusivo della serata sarà il giornalista Alessandro Cecchi Paone e madrina della serata l'attrice e conduttrice televisiva Emanuela Tittocchia.

L'evento, per cui si richiede un dress code elegante, sarà contraddistinto da performance artistiche di spettacolo e danza. La serata verrà, ripresa dalle telecamere di GT CHANNEL, che realizzerà uno speciale che andrà in onda sulla rete nazionale di Canale Italia.

Gran finale con un prelibato dinner-buffet finger food, accompagnato da live music e free bar per gli ospiti.

L'incasso della serata sarà devoluto interamente in beneficenza.

Partner dell'evento: Relax Orologi, GT Preziosi, Mondia, Hammer, Que Guapa, Guidus, Umberto 34. L'organizzazione dell'evento è a cura di Federica Passeggio.