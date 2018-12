Chi è il killer di Strasburgo che ha ucciso 4 persone? il giornalista italiano ferito è in gravi condizioni

Il killer è il 29enne Cherif C., è di origini nordafricane ma è nato a Strasburgo. Identificato, era finito già in carcere in passato per aggressione. In seguito era stato segnalato come elemento 'radicalizzato' e come minaccia per la sicurezza nazionale. Per catturarlo la polizia ha blindato il centro storico dove nessuno è stato fatto più entrare, solo uscire. Pattugliate palmo a palmo le strade deserte, anche con un elicottero. Il sindaco della città Roland Ries, ha subito parlato di un attentato terroristico e ha invitato tutti ad asserragliarsi dentro casa.





Attentato con spari in diverse zone del centro a Strasburgo, nell'est della Francia. Il nuovo bilancio dell'attacco, iniziato nei mercatini di Natale, è di 4 morti e 9 feriti. Ci sarebbe anche un italiano, secondo quanto apprende l'Ansa, tra i feriti. L'uomo doveva essere arrestato questa mattina. Lo indica una fonte vicina alle indagini, citato dal quotidiano francese Le Figaro.

Risulta essere in gravi condizioni Antonio Megalizzi, l'italiano ferito martedì nell'attentato di Strasburgo. Le prime informazioni, dopo l'attacco, davano invece Megalizzi, giornalista radiofonico originario di Trento, solo lievemente ferito. Secondo quanto riportato da La voce del Trentino, il 29enne sarebbe stato colpito alla testa e non è ancora noto in quale ospedale sia ricoverato.





Intanto una seconda operazione di polizia è in corso in place Broglie, nel centro storico di Strasburgo. Lo riporta Le Figaro, citando il sindaco della città Roland Ries. "Si presume ci sia una seconda persona" coinvolta nella sparatoria.