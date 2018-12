Donne fiere che il marito le picchiasse! Lo sfogo di Fiordaliso per le violenze subite

Fiordaliso ha sottolineato in più punti dell’intervista che è fondamentale denunciare. Poi ha ricordato che in passato “c’erano delle donne fiere che il marito le picchiasse. Quasi con orgoglio lo dicevano”. Toccante il messaggio rivolto a tutte le donne che hanno a che fare con uomini violenti: "Non dovete permettere che un uomo vi metta un dito addosso, vuol dire che non vi ama e che siete solo un oggetto per loro. E’ gravissimo, i figli non devono vedere queste cose” ha dichiarato con forza la cantautrice piacentina rivolgendosi direttamente alla telecamera"

Ospite ala 62ennesi è raccontata attraverso gli oggetti della cassettiera senza alcuna paura di ricordare dolorosi avvenimenti del passato che hanno segnato la sua giovinezza. Laha purtroppo subito per tanto tempoche la picchiava quando era poco più che una ragazzina e soltanto l’intervento del padre l’ha salvata dal suo aguzzino.