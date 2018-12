Previsioni Meteo : arriva il freddo, neve anche a bassissima quota

Il freddo inizia a farsi sentire, l’alta pressione che ha caratterizzato il mesi di novembre e buona parte dei primi giorni di dicembre su larghe zone d’Italia è infatti destinata a cedere il passo al gelo che sta infatti arrivando verso il nostro paese dove, nel giro di pochi giorni è attesa quella che è stata ribattezzata ‘Neve di Santa Lucia’.

Giovedì 13 Dicembre infatti, dopo due giorni di irruzione gelida, di gran carriera giungerà da ovest, dall’Atlantico, una perturbazione carica di precipitazioni che, date le basse temperature, non potranno che assumere carattere nevoso anche in pianura su tutto il Nord, copiose in Emilia con apporti di 10/12cm in pianura, e qualche cm coprirà pure il Piemonte – Cuneo, Vercelli, Torino – Lombardia – Milano e zone limitrofe – e Triveneto, nonché a bassissima quota su Marche e Umbria e colline romagnole e toscane a 200/300m.



Venerdì 14 Dicembre se da un lato le temperature aumenteranno, la neve continuerà incessante in Emilia con Modena e Bologna che faranno un altro carico di 10/15cm. Il Nord Est dovrebbe essere toccato solo marginalmente grazie al richiamo mite dello Scirocco, anche se non escluse fasi di pioggia mista a neve nella prima parte della giornata anche in città come Verona, Padova, Treviso e fino a quote molto basse sul Friuli Venezia Giulia.

Le ultime emissioni dei modelli internazionali per il lungo periodo (GFS) lasciano intuire una parte conclusiva del mese di Dicembre caratterizzata da frequenti affondi perturbati di origine oceanica, specie nei giorni a ridosso del Natale, in contesto termico leggermente sopra la media. Più nel dettaglio, scrive il Meteo.it, proprio dalla Vigilia di Natale un impulso perturbato è destinato da raggiungere lo Stivale, causando precipitazioni inizialmente sulle nostre regioni settentrionali.

Date le temperature non eccessivamente fredde la neve cadrà abbondante, ma solamente sull’arco alpino, al di sopra dei 1000/1200 metri di quota. Successivamente è attesa la formazione di un profondo vortice depressionario sul Mar Tirreno, con il maltempo che si estenderebbe così al resto dell’Italia, con tante piogge, talvolta anche molto intense, in particolare al Centro-Sud. A differenza di quando prospettavano gli aggiornamenti della scorsa settimana, si prevede dunque un Natale piuttosto instabile, a causa di un cedimento dell’alta pressione che non riuscirà a proteggere il nostro Paese dagli attacchi atlantici.