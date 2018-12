L'iphone cade nella vasca... La 15enne campionessa russa di arti marziali muore folgorata

La 15enne aveva recentemente vinto il Russian Youth Pankration Championship. Sua sorella Tatiana ha dichiarato al quotidiano Komsomolskaya Pravda: "In agosto è diventata la madrina della mia piccola figlia. Lei l'adorava e la chiamava ‘tata’. E ora non è più con noi. I nostri cuori sono spezzati. È così vuoto ora senza di lei”





In una dichiarazione, la sua federazione sportiva - specialità di combattimento tra lotta e pugilato - ha dichiarato: «Un tragico incidente ha preso la vita della nostra campionessa, amica, compagna e studentessa Irina Rybnikova, 15 anni. La nostra amata ragazza era una candidata per il Master of Sports in pankration. Riposa in pace».

L'iphone cade nella vasca, campionessa russa di arti marziali muore folgorata, la vittima è la 15enne. La giovane campionessa dinella vasca da bagno in casa, Irina dopo aver messo in carica il suomentre stava facendo il bagno, senza pensarci ha iniziato a mandare dei messaggi, ma lo smartphone le è scivolato dalle mani finendo nell'acqua, la giovane è morta sul colpo. I parenti hanno detto che il telefono era collegato al caricabatterie quando è avvenuto il dramma, in una casa della città industriale siberiana di. Irina è stata trovata senza vita nel bagno dai genitori.