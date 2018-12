Anna Falchi ha visto un UFO ... il disco volante scese nel campo di fronte a casa

Ha raccontato l'attrice : “Una volta li abbiamo visti volare. C'era un po' di foschia ma ricordo di aver visto proprio dei dischi volanti. L'anno dopo il disco volante scese nel campo di fronte a casa nostra. Scese proprio il disco volante coi quattro piedini. Aveva una luce rossa intorno ed emetteva un suono molto importante, tipo una sirena. Era l'alba ed io e mia madre fummo svegliate da questo rumore... Mi ha aperto molto la mente. Non possiamo pensare che la vita esista solo sulla terra, secondo me c’è un altro sistema solare. Mia madre mi ha sempre rimproverato perché l’ho raccontato a inizio carriera. Se tornassi indietro, preferirei non dirlo! Ho sentito tante persone, come Margherita Hack, convinte che esistano altre forme di vita... Sono scettica nel raccontarlo perché la gente mi crede pazza. E’ successo due volte. Sempre intorno a Natale. Classico disco volante come raffigurato nell’immaginario di tutti: bianco, che vola, e che è anche atterrato davanti casa nostra. Ci chiudemmo nello sgabuzzino per la paura. Piangevamo come matti. Per due anni si è ripetuto sempre allo stesso modo".

Ma a sorpresa Anna falchi ha spiazzato tutti con un racconto che riguarderebbe un suo incontro ravvicinato con extraterrestri, avvenuto durante la sua infanzia a Reggio Emilia.