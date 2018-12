E' vergognoso! Scontro tra Mattia Briga e Paolo Crepet

Secondo quanto sostenuto da Crepet, la responsabilità è da dividere tra i gestori del locale che hanno permesso l’ingresso di molte più persone rispetto alla capienza reale della discoteca e lo stesso Sfera Ebbasta, accusato di lanciare messaggi che esaltano l’uso di alcool e droga tra i giovani. Briga ha sbottato: "È vergognoso, dissento", poi ha chiarito: "Non mi sento di additare uno Sfera Ebbasta come colpevole morale per il tipo di testo che lui scrive".

Mattia Briga, uno dei rapper uscito da Amici di Maria De Filippi, ha voluto commentare la terribile tragedia che si è consumata nella discoteca di Corinaldo dove si sarebbe dovuto esibire il collega Sfera Ebbasta. La puntata disi è aperta con ladove nella nota discoteca, mentre 1400 persone attendevano l’arrivo di, è dilagato il panico lasciando esanimi.Tra gli ospiti chiamati a riflettere sul drammatico evento, anche Briga, attaccato dallo psicologo Paolo Crepet per aver difeso il collega trapper.